© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex bianconero Massimo Bonini: “L’avvicendamento tra Sarri e Allegri? Dipende dalla società che sta lavorando molto bene, ha le idee chiare e sa quando deve cambiare. Bisogna avere fiducia in questa società che sta vincendo sempre e portando avanti il sogno di vincere la Champions. Il calcio come sport deve essere uno spettacolo, più lo crei e più hai tifosi. La Juventus sta seguendo questa filosofia, anche se poi è fondamentale vincere. Bisogna dare continuità alle vittorie giocando un calcio più spettacolare Stanno cercando un’altra filosofia di gioco. L’accostamento a Mourinho? Non ci credo, il calcio spettacolo di Mourinho non l’ho mai visto, anche se porta risultati. Guardiola è un’altra musica, col suo stile di gioco ha vinto in Inghilterra e in Germania. L’importante è vincere, ma non ho mai visto giocare benissimo l’Inter di Mourinho”.