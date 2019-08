Alcune delle partite dell'Europeo del 2020 sono in programma a Roma, allo Stadio Olimpico. Il sindaco di Roma Virginia Raggi, tramite il proprio profilo Facebook, ha annunciato che l'impianto verrà rinnovato per l'occasione. Queste le sue parole: "Roma si prepara al grandissimo evento Uefa Euro 2020 e lo stadio Olimpico è pronto a rifarsi il look: ci saranno più bagni, più posti dedicati alle persone con disabilità e nuovi locali dedicati alla ristorazione. In Assemblea Capitolina è stata approvata una delibera, precedentemente illustrata in commissione Urbanistica, che prevede un intervento di ammodernamento dello Stadio per adeguarlo agli standard internazionali e ai requisiti dei Campionati di Calcio Uefa Euro 2020. Gli interventi, che l'Assessore all'Urbanistica Luca Montuori e gli uffici di urbanistica hanno approvato, interesseranno anche la Sala Stampa e sono previsti nuovi locali destinati alla ristorazione. L'Olimpico si mostrerà nell'abito migliore, pronto per accogliere tifosi provenienti da tutto il mondo ma resterà poi alla cittadinanza nella sua veste rinnovata e moderna" Riporta vocegiallorossa.it.