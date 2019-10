© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa ha manifestato il suo interesse nei confronti di Rajkovic, il difensore svincolato dal Palermo in estate è stato contattato dai rossoblu nelle passate settimane, con una trattativa che poi non è mai arrivata alla sua fase conclusiva. L’ex giocatore del Palermo, di conseguenza, continua ad allenarsi in solitaria attendendo la sua occasione.