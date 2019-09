© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zlatko Dalic dovrà fare a meno di due importanti elementi per le sfide di qualificazione a Euro 2020. Per le partite contro Slovacchia e Azerbaigian, infatti, mancheranno Mateo Kovacic (infiammazione al tendine d'Achille) e Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona, come ha ammesso lo stesso CT croato, ha rinunciato alla convocazione per definire la propria posizione nel Barcellona. Al loro posto sono stati chiamati Mijo Caktas (Hajduk Spalato) e Marko Rog del Cagliari.