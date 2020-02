vedi letture

Ravanelli: "CR7 impressionante. Ma anche Dybala e De Ligt mi hanno colpito"

"E' impressionante la fame che dimostra di avere, nonostante i 35 anni e un palmares che parla da solo". Nell'intervista concessa a Tuttosport, l'ex Juventus Fabrizio Ravanelli ha parla così di Cristiano Ronaldo: "Ma il suo segreto è proprio legato al fatto di non pensare a tutto quello che ha già vinto: scende sempre in campo come se dovesse ancora dimostrare qualcosa".

Chi la sta impressionando di più in questa stagione, CR7 a parte? "Sicuramente Dybala, che finalmente sta sfoggiando tutte le sue qualità. E poi dico De Ligt, nonostante si sia sovente posto l'accento sulle sue incertezze: sta crescendo tantissimo".