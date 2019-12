Ad Lega di A "Già fatti primi test per individuare responsabili"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Questione di mesi e partiamo": lo fa sapere l'amministratore delegato della Lega di A, Luigi De Siervo, ospite di 90' minuto su Rai Sport, parlando delle iniziative messe in campo per combattere il razzismo e ogni episodio di violenza negli stadi. "Siamo all'inizio di un percorso - ha detto De Siervo - Abbiamo ereditato una situazione disastrosa e stiamo cercando di mettere una pezza. E' ormai una questione di mesi - ha aggiunto - abbiamo già fatto i primi test per individuare queste persone, sono rimasti solo problemi di carattere amministrativo, che non si possono più rimandare. Quello che abbiamo cercato di fare in Lega è un lavoro di sensibilizzazione, soprattutto lavorando nei confronti dei ragazzi. Il problema purtroppo sta nelle generazioni più grandi che fanno fatica a capire che il mondo è cambiato e noi vogliamo far diventare il calcio il simbolo della ricerca dei valori". (ANSA).