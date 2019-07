© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Nicola Amoruso: “Sono convinto che vedremo una bella Juventus, ho la sensazione che Sarri riuscirà a far giocare molto bene la squadra. Chi partirà a centrocampo? Secondo me Matuidi. Sarri preferisce un giocatore più tecnico in mezzo al campo, penso che la Juventus potrebbe sacrificarlo”.

Su Kean: “Io penso che un giocatore come Kean abbia bisogno di certezze, ha dimostrato di saper fare gol. Alla Juventus però c’è bisogno di altro, lui è uno di quei giocatori che ha bisogno di giocare, di maturare”.

Su Higuain: “Gli piace mangiare, su questo non avevamo dubbi. Con Sarri può fare bene, ma dipende tutto da lui. Ha perso un anno, capisco il contraccolpo psicologico. Ma se sta bene di testa può fare bene”.