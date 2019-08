Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex Juventus Antonello Cuccureddu: “La Juve il mercato lo ha già fatto, l’unica trattativa che rimane è questa di Lukaku. C’è il problema di Dybala, ma io lo terrei. Ma bisogna tenerlo non in panchina, bisogna farlo giocare. Se credi in certi giocatori devi farli giocare. L’obiettivo principale sicuramente è la Champions, devi avere un organico ampio dove tutti se la possano giocare. Se io fossi al suo posto andrei via. Del Piero? Meriterebbe di rientrare in società al di là di quello che sta facendo a Los Angeles”.