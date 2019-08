© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

L’ex calciatore, ora allenatore, Gaetano D’Agostino ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “A otto giorni dalla chiusura del mercato non riesco a capire se queste voci di mercato sono manovre di disturbo o se c’è qualcosa in ballo. Sono giorni che si parla di Icardi, di Rugani e altri, ma di concreto ancora non c’è niente. Potrebbero essere manovre per cercare di destabilizzare, anche ai miei tempi quando si parlò di andare alla Juventus poi non se ne fece niente. Se fossi nella Roma non darei alla Juve giocatori che possono esplodere da un momento all’altro. Sono soddisfatto della mia carriera, potevo fare meglio ma potevo fare anche peggio. Quello che è certo è che ho sfiorato più volte la Juventus”.