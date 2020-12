RBN - Fantini: "Juventus, a una grande squadra una batosta così può solo fare bene"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Up&Down’, è intervenuto il doppio ex di Juventus e Fiorentina Enrico Fantini: “Cosa ha sbagliato la Juventus? Probabilmente ha sottovalutato l’impegno. Non è stata la miglior Juve dell’anno, la Fiorentina invece è stata la migliore dell’anno. L’approccio però non è stato quello corretto, una partita può succedere. È normale che Pirlo sia arrabbiato perché la classifica non sorride alla Juventus, chi è davanti però forse lo sta meritando più dei bianconeri. Una battuta d’arresto ci può stare, le motivazioni sono venute a mancare. Hanno dato per scontato che si potesse vincere facilmente, è vero che la gara è stata condizionata dal rosso a Cuadrado, ma è anche vero che la Fiorentina a quel punto stava già vincendo 1-0, quindi l’approccio è stato sbagliato”.

Sulla sentenza relativa a Juve-Napoli: “Una battuta d’arresto così può solo fare bene e far tornare con i piedi per terra alcuni. Ora si dovrà ripartire a gennaio con un mese molto impegnativo, ma una squadra con mentalità vincente e abituata a vincere troverà la sua strada. Juve ancora favorita per lo Scudetto? Sì, se la giocherà con Inter e Milan. I rossoneri hanno trovato una quadratura mentale importante, l’Inter ha forse la rosa migliore, ma alla lunga secondo me la Juve verrà fuori”.

