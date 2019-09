RBN, Galderisi: "Dybala, serve una reazione. Roma interessante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Giuseppe Galderisi: “Dybala deve avere una reazione importante, si sta giocando un po’ troppo sulle sue vecchie prestazioni, qualcuno dice che Ronaldo ha troppa personalità e lo mette in difficoltà, sono tutte chiacchiere che lui deve zittire e lo può fare in qualsiasi momento. Quando i meccanismi diventeranno più oliati io dico che a Torino si divertiranno”.

Su Sarri: “È normale che nel mondo del calcio quando si cambia si pensa subito di ottenere risultati. La scelta che ha fatto la Juventus va sostenuta. I bianconeri non sono abituati a vedere l’Inter due punti in su. Qualche difficoltà ci sarà, ma alla lunga verrà fuori la qualità di questa rosa. Sicuramente qui non hai Mertens, Insigne e Callejon, ma per certi versi hai giocatori più forti. Serve un po’ di pazienza da parte di tutti, anche se la pazienza non c’è perché la Juventus deve vincere”.

Sui problemi in difesa: “Io conosco Sarri, quando parla di fase di non possesso palla parla di undici giocatori che devono essere bravi a togliere tempo e spazio agli avversari. Alla lunga la Juventus troverà i meccanismi e allora non ce ne sarà più per nessuno. L’Inter ha avuto un calendario più agevole, è un’ottima squadra, ha cambiato la cultura del lavoro, della mentalità, ma deve fare i conti con la Juventus”.

Sul Napoli: “Mi piace molto, è una squadra che gioca un calcio molto pulito, lineare, fatto di entusiasmo. Credo che saranno queste tre a giocarsela. Forse anche la Roma va tenuta sott’occhio, magari non per lo Scudetto, ma è sicuramente una squadra interessante”.