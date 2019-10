RBN, Giandonato: "La Juve ti forma umanamente e mentalmente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Bordocampo’, è intervenuto Manuel Giandonato, centrocampista del Piacenza ex Juventus e Lecce: “La mia esperienza al Lecce? È stata la mia prima stagione in Serie A dopo essere stato per sei anni nel settore giovanile della Juve. Entrai in un mondo nuovo, in un’annata che mi arricchì molto. A livello sportivo non fu esaltante perché alla fine siamo retrocessi, ma a livello personale capii molte dinamiche di questo mondo”.

Sul periodo trascorso alla Juve: “Ricordo bene quel periodo, perché ho vissuto un sogno. Era il mio sogno affacciarmi in prima squadra, vivere il quotidiano con quei campioni. Sarò sempre grato alla Juve, perché mi ha anche formato come uomo. Posso confermare che la Juventus ti forma mentalmente e umanamente con la sua mentalità”.

Chiosa su Cuadrado: “Al Lecce fece un’annata straordinaria. Faceva tutti i ruoli, si adattava alla grande, mettendo in campo la sua grande qualità e una forza agonistica importante”.

