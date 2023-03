ufficiale Fermana, rinnovo di contratto fino al 2025 per Manuel Giandonato

La Fermana comunica di aver raggiunto l'accordo con il capitano Manuel Giandonato per il prolungamento fino al 30 giugno 2025. Un accordo che raggiunge dunque l'ufficialità con piena soddisfazione di entrambe le parti. Stagione importantissima in termini di presenza in campo ma anche nei numeri da parte del capitano che ha fin qui collezionato 24 presenze con 6 gol e 3 assist.