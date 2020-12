RBN - Giletti: "Dalla Juve mi aspetto ben altro. Dybala? Se va in panchina un motivo c'è"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Domenica Sport’, è intervenuto il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, grande tifoso della Juventus: “Il derby? L’ho vissuta la gioia, ma quello che mi preoccupa è una squadra che non reagisce, che continua a deludermi. C’è qualcosa che non va, capisco che i giocatori sono tanti e sono nuovi, ma non si può staccare con la testa nel derby. I giocatori del Torino arrivavano sempre prima. Ora esultiamo perché abbiamo vinto, ma dalla Juventus vorrei avere ben altro, è una squadra che ha investito tantissimo sul mercato, ha preso giocatori che sono costati molto, ma ha fatto dei passi indietro rispetto alle ultime partite”.

Su Pirlo: “Lui anni fa mi diceva che non era nelle sue idee fare l’allenatore, oggi anche lui deve adattarsi a qualcosa che non gli appartiene. Essendo una persona che sul campo arriva prima degli altri ha un vantaggio, poi fare l’allenatore di una grande squadra è sempre difficile”.

Su Dybala: “Oggi è un altro Dybala, subisce psicologicamente Morata, ma non è accettabile che sia in queste condizioni. Non è possibile. Capisco che c’è tensione dopo il Covid, le voci sul rinnovo, ma quello che i ragazzi dovrebbero capire è che vedendo i drammi che ci sono intorno bisognerebbe dimenticare certe polemiche. Se l’allenatore ti tiene in panchina un motivo c’è. A questi ragazzi forse non sta a cuore questa squadra”.

