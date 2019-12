RBN, Krol: "De Ligt diventerà uno dei più grandi della Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex difensore Ruud Krol: “De Ligt? È un giovane, in un calcio molto diverso dall’olandese. Adesso lui gioca in una posizione un po’ diversa, sicuramente non è stato fortunato con i falli di mano. Ma io sono sicuro che diventerà uno dei più grandi difensori d’Italia”.

Sul Premio Kopa: “Lo scorso anno ha fatto una stagione straordinaria, ha giocato bene in Nazionale e in Champions League, poi in estate è andato alla Juventus e secondo me ha fatto una buona scelta, anche se serve tempo per adattarsi a un gioco più difensivo rispetto a quello dell’Ajax. Poi Chiellini si è infortunato e ha dovuto giocare subito al suo posto, forse era meglio per lui entrare gradualmente. Nel calcio italiano nessuna partita è facile, ogni tanto farà qualche errore ma farà anche grandi prestazione. Ho visto diverse partite, sicuramente nel calcio italiano ancora non ha reso al massimo di quello che può fare”.

Tra 10 anni lo vedi ancora alla Juventus o al Barcellona magari? “Dipende da lui, ha firmato un contratto per cinque anni quindi almeno per quel periodo credo che la Juve sia tranquilla. Sicuramente De Ligt diventerà un difensore fortissimo”.

Chi vince lo Scudetto in Serie A? “È difficile dirlo, dipende da come prosegue la Champions League. Se l’Inter esce e la Juve continua forse per l’Inter è più facile, se i nerazzurri vanno avanti penso che la Juve arriverà prima sicuramente”.