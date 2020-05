RBN - Lanzafame su Matri: "Quando mancano stimoli giusto fare altro nella vita"

vedi letture

Davide Lanzafame, attaccante dell’Honved ed ex Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Colpo Gobbo’: “Non ho giocato con Matri perché arrivò nell’annata seguente. Un attaccante che fa 100 gol in Serie A merita rispetto, è un grande professionista. Cosa scatta in un giocatore quando decide di smettere? Io tra l’altro mi sto avvicinando, ho 33 anni… Penso che si decida di smettere quando mancano gli stimoli o quando non stai più bene fisicamente. Quando si arriva a questo andare in giro a rubare soldi non è una cosa degna della sua grande carriera. Quando mancano gli stimoli è giusto fare altro nella vita”.