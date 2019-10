RBN, Pecci sicuro: "Bologna, contro la Juventus non c'è partita"

L’ex calciatore Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’: “Il Bologna ha finito lo scorso campionato con entusiasmo, ha ricominciato con lo stesso entusiasmo con Sinisa. La squadra è quella, non credo ci sia partita con la Juventus anche se il Bologna ha entusiasmo. Credo che il Bologna sia una vittima sacrificale. Speriamo che Mihajlovic vinca la sua battaglia, sono quelle le partite da vincere. Una volta potevi perdere un punto col Bologna, adesso è più difficile. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Che una squadra come il Bologna o il Verona possa strappare un punto a Torino può capitare una volta in un campionato se gioca al massimo”.

Su Orsolini: “Ne abbiamo bisogno a livello di Nazionale. Sicuramente è un giocatore che va visto, ma giocare in provincia non è lo stesso che giocare in un grande club dove ogni domenica devi vincere. Prima di giudicare vediamo quando avrà la possibilità di giocare ad alti livelli”.