RBN, Rampulla: "Scudetto? Inter ancora prima rivale della Juventus"

© foto di Castellani/FDL71

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex Juventus Michelangelo Rampulla:

Su Anastasi: “Ho iniziato a giocare a pallone con Anastasi come idolo, mi piaceva seguire le sue gesta. Gran parte dei siciliani se sono juventini lo devono anche a lui. Sono cresciuto con il suo mito, a 12 anni avevo comprato il suo libro, sono nato con lui. Poi ho avuto la fortuna di conoscerlo perché quando ha finito l’avventura all’Inter per un periodo si è allenato con noi a Varese. Eravamo in quattro siciliani a Varese con Marotta ds. Ci siamo sentiti al telefono diverse volte, mi è dispiaciuto moltissimo che sia scomparso. Per noi siciliani è stato un idolo”.

Sul mancato minuto di silenzio: “È stata una cosa vergognosa. Io vedo tante cose in Italia che secondo me non sono giuste. Dovrebbe essere una cosa normale, magari se muore un mafioso gli fanno il minuto di silenzio. Sono deluso da queste persone che gestiscono il calcio in generale. Una persona che ha fatto così tanto per il calcio è assurdo non ricordarla, hanno perso la dignità”.

Sulla lotta Scudetto: “Sicuramente la Lazio è una squadra molto ben organizzata, quadrata, ha fatto il record di vittorie consecutive ed è una cosa straordinaria, ma sono convinto che la maggiore rivale sia ancora l’Inter, nonostante nelle ultime giornate non stia andando benissimo. Quattro punti sembrano tanti, ma possono anche non esserlo. La Lazio comunque ha tutte le qualità per essere lì fino alla fine”.

Sulla Juventus: “Mi piace molto il trio d’attacco, può fare gol in qualsiasi situazione ed è una grande qualità anche quando non è al top. Credo sia una qualità importante per una squadra che vuole vincere. La difesa alta mi piace, io sono per le squadre aggressive”.

Su Buffon: “Quando si arriva a una certa età è difficile smettere, ci sono passato anche io. Lui è appassionato, gli piace giocare e se ha una minima possibilità la sfrutta. Quando invecchi vengono a mancare un po’ i riflessi”.