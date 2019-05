Real, Courtois volta pagina e cambia numero: si riprenderà il suo 13

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sua prima stagione con la maglia del Real Madrid non è stata indimenticabile, ma Thibaut Courtois non rimpiange la scelta effettuata in estate. L'estremo difensore belga, come tutti i compagni di squadra, aspetta la fine del campionato e poi cercherà di resettare tutto in vacanza, prima di tornare a Valdebebas per preparare la nuova stagione con grande entusiasmo... e un nuovo numero di maglia. L'ex portiere del Chelsea, infatti, vuole riprendersi assolutamente il numero 13, che lo ha sempre accompagnato negli ultimi anni di carriera; attualmente è sulle spalle di Kiko Casilla, ma Courtois ha già prenotato il cambio. Anche perché il 25 non ha portato benissimo.