Real, Ramos rischia squalifica: ha ammesso di aver cercato ammonizione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Guardando al risultato, mentirei se dicessi che non l'ho forzato". Parola di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, che nel post-partita della gara contro l'Ajax ha praticamente ammesso di aver cercato il cartellino giallo. Ramos era diffidato e con l'ammonizione ottenuta ieri salterà la gara di ritorno, ma "pulirà" la propria fedina in ottica quarti di finale. "Non si tratta di sottovalutare l'avversario - ha proseguito Ramos - e non credo che la qualificazione sia già decisa, ma nel calcio bisogna prendere anche decisioni difficili". Un'ammissione che potrebbe costargli cara: l'anno scorso, proprio in casa Real, Dani Carvajal fu infatti squalificato dopo aver preso volontariamente un'ammonizione nella quarta giornata della fase a gironi, con l'obiettivo di arrivare agli ottavi di finale "immacolato". La UEFA ha infatti varato da tempo il pugno duro su questo tipo di comportamenti e ora Ramos rischia di saltare la gara di andata dei quarti di finale, proprio come capitò con il suo compagno (in quel caso gl iottavi contro il PSG) l'anno scorso.