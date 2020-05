Recoba: "Arriva all'Inter è stato qualcosa di incredibile, non ci credevo"

vedi letture

Intervistato dal profilo Twitter spagnolo dell'Inter, l'ex attaccante Alvaro Recoba ha ricordato: "Ricordo quell'assista a Ivan contro il Milan: fu la decisione giusta passare il pallone, anche perché avevo la palla sul destro che non era il mio piede (sorride, ndr). Fu il 2-0 dopo il gol di Di Biagio. Quando arrivai all'Inter - riporta Fcinternews.it - ero piccolo ed entrai in uno spogliatoio con i migliori al mondo: da Ivan a Simeone, poi Bergomi, Ronaldo, Djorkaeff, Pagliuca... Era incredibile pensare di essere arrivato lì, è qualcosa che se mi fosse stato detto quando ero un bambino non ci avrei creduto. Poi trovai anche tanti sudamericani, e questo mi facilitò l'inserimento. Zamorano aveva una facilità estrema nel segnare, una qualità che gli avrei voluto rubare. A me mancava soprattutto quando ero più giovane, questa ferocia di cercare la via della rete a ogni costo. Il rammarico è non essere entrato in campo nemmeno per 5 minuti nella finale di Coppa Uefa vinta contro la Lazio, nella quale Zamorano segnò un golazo. Ero convinto di entrare nel finale e invece non successe, in ogni caso fu una serata splendida, eravamo tutti contentissimi".