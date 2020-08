Report Calcio FIGC: i club spendono il 60% in stipendi. Post mercato sono in negativo

vedi letture

Il valore della produzione è maggiore ai costi operativi di 761 milioni. Vuol dire che di fatto ogni club ha 38 milioni di euro di differenza fra fatturato e costi prima del mercato. Peccato che poi ci siano ammortamenti e svalutazioni per 871 milioni: così post trasferimenti l’ebit è negativo di 110 milioni, a cui vanno aggiunte spese straordinarie per 75 milioni e imposte per 90. Il risultato netto è che la Serie A è in negativo di 275 milioni. Il costo del lavoro è del 60%, mentre i debiti finanziari del 30%. Lo spiega il Report Calcio pubblicato dalla FIGC.