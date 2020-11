Riccardo Ferri su Eriksen: "Finito il tempo del rodaggio, ha l'obbligo di fare di più"

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, l'ex difensore dell'Inter Riccardo Ferri ha parlato di Christian Eriksen: "Su Eriksen dico una cosa sola: è finito il tempo del rodaggio. Di lui non abbiamo ancora visto nulla in Italia: per le qualità che ha, non può essere un giocatore normale, per cui ha l’obbligo di fare di più".