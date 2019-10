Ricorso inammissibile, ma c'è la norma: doppio giallo sarà squalifica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ricorso è inammissibile e Walter Mazzarri andrà in panchina per la sfida fra Torino e Udinese, ma la Corte Federale di Appello ha condiviso la tesi della Federazione secondo la quale il Codice Disciplinare della Fifa, adottato il 15 Luglio 2019, nella parte in cui prevede che l’allenatore espulso dal campo debba essere squalificato per la gara successiva trova immediata applicazione.

COSA SIGNIFICA - La Corte Sportiva di Appello ha annullato la sanzione di squalifica per un "errore di diritto", impossibile da cancellare dal ricorso della FIGC, perché solo un "errore di fatto" avrebbe potuto portare al ribaltamento del giudizio. C'è stato quindi un errore da parte della Corte Sportiva che, però, la prossima volta non sarà più ammissibile: Il Giudice Sportivo dovrà quindi squalificare automaticamente tutti i tesserati espulsi durante la gara, compresi gli allenatori.

COSA DICE LA FIFA - Il Codice Disciplinare parla di automaticità della sospensione dalla gara successiva per allenatore o tesserato a cui è stato mostrato il cartellino rosso. "Mandatory in domestic competition", obbligatorio per i campionati, quindi. Salvato, quindi, Mazzarri. Ma sarà l'ultima volta per un allenatore.