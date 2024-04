Inter, Frattesi: "Niente brutte figure oggi. Un tatuaggio per lo scudetto? Ci sto pensando"

Nel pre partita di Inter-Torino ha parlato Davide Frattesi ai microfoni di Dazn per presentare il lunch match di oggi: "Scudetto già vinto? Al di là di quello partiamo per vincere, concentrati al 100% e sarebbe un peccato fare brutte figure in questo momento del campionato, anche per rispetto delle squadre affrontate prima".

Bastoni quattro anni fa si tatuò San Siro...sta pensando di fare qualcosa anche lei per la seconda stella?

"Non mi piacciono i tatuaggi di solito, ma per un traguardo così importante ci sto pensando. Sicuramente non verrà bene perché me lo farà un amico (ride, ndr)".