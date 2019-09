Rincon ha scelto: chiesto un permesso al Venezuela per restare a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino viene prima di tutto. Un pensiero condiviso da tutti al Filadelfia, da Walter Mazzarri a ogni singolo calciatore. Lo si può capire - scrive oggi il Corriere di Torino - anche guardando alla decisione di Tomas Rincon, leader granata e capitano del Venezuela. Nella buona e nella cattiva sorte, il centrocampista non ha mai risparmiato una sola goccia di sudore per difendere i colori della sua Nazionale. In campo fino al 28 giugno in Coppa America, giorno dell’eliminazione ai quarti di finale del suo Venezuela, Rincon è stato uno di quei giocatori che hanno scelto di ridursi le ferie pur di mettersi a disposizione il prima possibile alla corte di Mazzarri e fornire il proprio contributo in Europa League. Avrebbe potuto tirare il fiato in questi giorni, invece è al Filadelfia, a lavorare per riuscire a ritrovare la migliore condizione. Ha concordato con il Venezuela un turno di stop, niente amichevoli internazionali per Rincon, ma nemmeno ferie supplementari che pure avrebbe potuto richiedere. Un altro messaggio, tra i tanti, lanciato in questa lunga estate granata: un protagonista dietro l’altro, tutti sanno che il Toro viene prima di tutto.