Rio Ferdinand: "Juve in corsa se Kane deciderà di lasciare il Tottenham"

L'ex storico difensore del Manchester United e della nazionale inglese Rio Ferdinand ha parlato del futuro di Harry Kane, che appare ogni giorno più lontano dal Tottenham: "Restando con gli Spurs potrà anche essere ricco, ma diventerebbe ricco ovunque e lì non avrebbe niente per essere ricordato, nessun trofeo. Non può rimanere seduto a guardare, se vuole andare in un grande club deve volerlo e se non dovesse scegliere questa strada ne uscirebbe devastato. Penso che sarebbe perfetto per il rilancio del Manchester United ma credo che ci penseranno anche la Juventus e il Real Madrid, soprattutto se volessero inserire un giocatore d'esperienza per far crescere i giovani talenti".