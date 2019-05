Rizzitelli sul derby: "Belotti decisivo: vuole essere il simbolo granata"

© foto di Alberto Fornasari

Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante del Torino, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di questa sera:

Peserà più l'esperienza della Juve o la fame del Torino? "Sarà un derby diverso dal solito perché il Torino si gioca qualcosa di importante, un sogno chiamato Champions. Battendo la Juve questa possibilità sarà più concreta".

Chi brillerà più nella sfida? "Per la Juve dico Ronaldo, perché punterà alla classifica cannonieri. Mentre per i granata dico Belotti: vorrà essere il simbolo del ritorno in Europa".