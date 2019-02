RMC SPORT - Balzarini: "Juve, risultato difficile ma non irrimontabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista Gianni Balzarini per analizzare il momento dei bianconeri dopo il ko contro l’Atletico Madrid: “Bisogna assolutamente ricompattarsi, mi sarei stupito se non fossero arrivati certi messaggi social. Prima di piangersi addosso è giusto che si giochi il ritorno. È un risultato difficile, ma non impossibile. Deve esserci in campo la Juventus, non quella vista all’andata. Poi le partite possono essere decise da episodi, è un risultato difficile, ma non è irrimontabile”.

Allegri è finito al centro delle critiche. “Io difendo sempre Allegri dagli attacchi che arrivano via social. Nessuno è infallibile, qualcosa da imputarsi ce l’ha anche lui e ci starà riflettendo sopra. L’atteggiamento non è piaciuto, ma una Juve che non produce un’azione pericolosa in manovra è anomala. Qualcosa non ha funzionato e bisogna rivederlo. Ci saranno altre scelte nella gara del ritorno. Criticare Allegri penso che sia una cosa da folli, sicuramente è doveroso guardare avanti. Ha sbagliato una partita contro l’Atalanta in Coppa Italia, ma ha tutte le possibilità di rifarsi il 12 marzo. Avvertirà sicuramente una certa pressione, allenare la Juve è differente da allenare le altre big, ma penso che negli anni si sia costruito una bella pellaccia anche lui. Sicuramente la Champions era stata presentata come obiettivo e questo può aver innervosito un po’ i tifosi. La leggerezza è stata quella di aver fatto l’equazione Cristiano Ronaldo = Champions”.