RMC SPORT - Beccalossi: "Icardi rinnoverà. Cutrone-Piatek coppia giusta"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport, durante il Live Show, è intervenuto l'ex centrocampista dell'Inter Evaristo Beccalossi, per parlare dei nerazzurri e non solo.

Sul rinnovo di Icardi

"Le parole di Wanda? La logica vuole che con l’arrivo di Marotta, l’Inter metterà a posto Icardi e Skriniar. Uno è stato già fatto, presto arriverà il rinnovo di Icardi. Marotta ha fatto bene e ha detto che i tifosi devono stare tranquilli. Non vedo il problema. L’Inter deve ripartire da grandi giocatori e loro due lo sono".

Su Marotta

"Parla il curriculum, credo che con Ausilio, che conosce l’ambiente, e Marotta, si va nella giusta direzione. A gennaio si farà poco. Stano già pensando per il futuro e la prossima campagna acquisti. Andare per il secondo anno consecutivo in Coppa vorrebbe dire tanto, visti gli ultimi anni".

Su Barella e l’Interesse dell’Inter

"In mezzo ci saranno dei movimenti. Barella è un titolare anche in Nazionale e non va messo in discussione. E’ un odei giovani più interessanti. E’ un anno che faccio parte dell’U19 italiana, dobbiamo dargli fiducia perché tanti giocatori mi stanno impressionando, come Tonali del Brescia, Riccardi della Roma. Sono giocatori giovani che dobbiamo essere bravi ad individuare presto".

Sui giovani

"Bisogna dargli fiducia. Il futuro sono loro. C’è un gruppo davvero interessante e abbiamo il dovere di aprirgli la strada. E’ giusto pensare ai vivai italiani, con Mancini che ha già dimostrato di tener aperte le porte".

Su Zaniolo

"E’ cresciuto nell’Inter, quando lo ha convocato Mancini tutti a criticare. E invece avete visto. Bisogna essere bravi a vederli. E’ diventato protagonista con la Roma".

Sul Milan e Cutrone

"Ha dimostrato di avere una fame e un’entusiasmo incredibile. L’ho visto giocare prima punta con Higuain in appoggio. Bisogna trovargli un partner che lo accompagni. Di sicuro Gattuso modificherà qualcosa. Piatek è un ottimo giocatore, la coppia con Cutrone è buona. Forse Higuain ha capito che i campionati di livello li ha fatti con Sarri e forse vuole raggiungerlo".