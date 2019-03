RMC SPORT - Di Caro (Gazzetta): "Il Milan ha più sicurezze dell'Inter"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Andrea Di Caro, vice direttore della Gazzetta dello Sport, ha dichiarato:

Sul derby: "E' più importante per la classifica che per il prestigio visto che potrebbe valere la Champions. Se il Milan dovesse vincere, vorrebbe dire andare in Champions quasi certamente, altrimenti torna tutto in ballo".

Sull'Inter: "Per l'Inter è vitale questo derby perchè se dovesse uscire stasera dall'Europa League e perdere domenica potrebbe andare in crisi".

Sul Milan: "Oltre ad avere grande solidità in campo e fuori, il Milan sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo e potersi preparare per il derby da inizio settimana è molto positivo. Il Milan ha più sicurezze dell'Inter in questo momento. In casa nerazzurra, c'è il famoso caso Icardi. Gattuso si sta guadagnando la conferma. Il Milan arriva meglio al derby, ma si sa che i derby sono partite particolari, è difficile fare un pronostico".

Sulla partita che dovrà fare il Milan: "La gara di andata fu decisa da un gol di Icardi, che domenica non ci sarà e questo è positivo. Lautaro sta crescendo, ma non è Icardi. Mi aspetto un Milan più propositivo, sicuro e solido rispetto al match di andata. Il Milan deve essere più sicuro di sè stesso e delle sue capacità rispetto all'andata".