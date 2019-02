RMC SPORT - La Russa: “Molti sono prevenuti su Wanda Nara perché donna”

© foto di Federico Gaetano

L’Onorevole Ignazio La Russa, noto tifoso interista, è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Il problema dell’Inter è Wanda Nara?

Non sono d’accordo. Se al posto di Wanda Nara avessimo avuto come procuratore di Icardi, il pizzaiolo, Raiola forse avrebbe fatto peggio. Si è un po’ prevenuti nei confronti di Wanda Nara perché è donna e moglie, lei fa gli interessi del proprio assistito. Ci sono anche procuratori che sono i padri o i fratelli dei giocatori. Si elimini il problema riformando il ruolo dei procuratori, altrimenti non si critichi più Wanda Nara. I problemi sono i gol di Icardi, ma non per colpa sua: la situazione che si è creata ha forse frastornato il nostro bomber. Vederlo sbagliare un gol nei primi minuti contro il Bologna difficilmente l’ho visto in tanti anni di Icardi all’Inter. La squadra è molto condizionata dai gol di Icardi: la presenza e i gol di Icardi decidono la fortuna dell’Inter.

Scagiona Spalletti?

Sta facendo quello per cui è stato portato all’Inter. Non è il più grande allenatore che esista al mondo, ma è un ottimo allenatore. All’Inter gestisce, non dà alla squadra più di quello che è in grado di dare, come Gasperini. All’Inter basterebbe che ciascuno desse quello che normalmente dà. Spalletti con una buona società intorno è ancora in grado di darlo. Parlare adesso di cambiare Spalletti sarebbe portare ancora incertezza all’Inter.

Marotta?

Forse sarebbe stato meglio farlo arrivare a fine stagione. Questa premura non c’era: gli effetti positivi sono controbilanciati con una situazione di disequilibrio che normalmente può esserci.