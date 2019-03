RMC SPORT - Paolo Rossi: "Juve, serve l'impresa. Nessuno è imbattibile"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

A Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto per parlare di Juventus un ex d’eccezione come Paolo Rossi. Ecco le sue parole:

Sulla sfida con l’Atletico

"Ci vorrà un'impresa per la Juventus, che dovrà giocatore con tutto l'orgoglio che ha. Nessuna squadra è imbattibile. Dybala fuori sarebbe un peccato: già mancano Douglas Costa e Cuadrado, i due che creano superiorità".

Su Dybala

"E’ un peccato non vederlo vicino alla porta. Abbiamo la cattiva abitudine che se non segna per 2-3 giornate, creiamo un caso. Non mi sembrava fosse un caso, Allegri fa le sue scelte. Bernardeschi? Farà giocare lui, ma Dybala è un’arma importante, anche a partita in corsa. Crea cose importanti, mi piace molto e mi dispiace, perché è un talento che ha avuto difficoltà. Stasera tutti devono contribuire a qualcosa d’importante. Allegri fa bene a chiedere il 110% da tutti. Serve tirare fuori l’anima. E’ una partita difficile, nonostante manchi Diego Costa e Filipe Luis, ma è una squadre forte. Se la Juve ribalta il risultato, compie un’impresa".

Ancora sulla partita di stasera

"La squadra non deve essere scriteriata, ma deve fare la partita da subito, deve far sentire che si gioca in casa e la propria prestanza fisica. Il pubblico sarà un’arma in più. Un pronostico? Sono sempre positivo, dico un 4-1 ricco di speranza. Il vero obiettivo è la Champions. Non sarebbe un fallimento se perdesse, ma la Juve che si è messa sullo stesso piano delle squadre più importante punta a quello".

Sui talenti italiani

"Chiesa mi piace moltissimo, negli ultimi mesi è diventato più concreto. Bernardeschi lo conosciamo, è importante. Zaniolo è un altro che vale molto".