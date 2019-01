© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato in zona mista anche ai microfoni di RMC Sport dopo la sconfitta dei suoi in Coppa Italia contro il Milan: “La Sampdoria ha fatto molto bene ma Reina ha fatto la differenza per il Milan, ha parato tutto, avremmo potuto vincere 3-0. Il calcio è bugiardo ma sono molto soddisfatto per la gara che ha fatto la Sampdoria. Questa è una grande squadra ma l’amarezza è veramente tanta per la sconfitta contro il Milan. Il mio sogno era quello di arrivare in finale di Coppa Italia. Rafael? E’ giovane ma è un bravo portiere e in carriera lo ha dimostrato. Stasera non è stato fortunato”.