Rog-Siviglia, il Napoli smentisce le dichiarazioni del ds Giuntoli

Il Napoli ha smentito le parole riportate dalla testata 'ABC Sevilla' attribuite a Cristiano Giuntoli (in basso il link). Il club partenopeo fa sapere che il ds non ha rilasciato alcuna dichiarazione e non ha dato alcun ok per mezzo stampa alla cessione in prestito al Siviglia del centrocampista croato Marko Rog.