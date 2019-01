Napoli, Giuntoli: "Abbiamo dato l'ok per il prestito di Rog al Siviglia"

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intercettato dai colleghi di Abc Siviglia, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della trattativa per il passaggio di Marko Rog al Siviglia: "E' vero che stiamo trattando il passaggio in prestito di Rog al Siviglia e abbiamo dato l'ok. Siviglia può essere una buona soluzione per Marko e lui ci ha detto che vuole giocare lì. Ma non vogliamo cederlo. Può giocare i questi sei mesi a Siviglia e poi tornare al Napoli. Abbiamo detto sia al Siviglia che al ragazzo che non vogliamo opzioni per il diritto di riscatto sul prestito, o al massimo un'opzione altissima. E' un giocatore verso il quale abbiamo molta fiducia e non vogliamo cederlo".