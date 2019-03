Un giudizio sprezzante, come da copione se a parlare è Antonio Cassano. In collegamento video con lo studio di Tiki Taka, l'ex attaccante ha detto la sua sul momento della Roma e sull'esonero di Di Francesco, sostituito sulla panchina giallorossa da Ranieri: "Uno scandalo mandare via Di Francesco. Sei mesi fa era un Dio, poi hanno mandato a casa lui e Monchi. Il problema della Roma è che gli americani non ci sono e che Baldini fa quello che gli pare, ma lo fa da Londra".