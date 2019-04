Roma, De Rossi rischia 20 giorni di stop: decisivi gli esami di oggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi Daniele De Rossi rischia di aver terminato in anticipo la propria stagione. Nel caso in cui oggi gli esami evidenzino una lesione alla coscia destra, i tempi di recupero sarebbero di almeno 20 giorni. Dipenderà comunque dal grado della lesione. La notizia buona è che non si tratta di uno strappo, infortunio che avrebbe potuto mettere a rischio anche la ripresa vera e propria della carriera del calciatore.