Roma, dopo undici mesi di nuovo senza gol segnati all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si interrompe a sedici la striscia di gare interne consecutive della Roma nelle quali la formazione giallorossa era andata in rete. La Roma non rimaneva a secco in casa, prima della gara di ieri sera contro l'Atalanta, da undici mesi, in occasione dello 0-2 incassato dalla SPAL nello scorso campionato.