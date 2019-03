© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elisabetta Bavagnoli, coach della Roma Femminile, è intervenuta ai microfoni di Roma Tv dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta Mozzanica. Queste le sue parole: "Sconfitta inaspettata? Innanzitutto voglio fare i complimenti all'Atalanta Mozzanica. Sono venute qui a fare la partita che volevamo fare noi. Analizzeremo i motivi della sconfitta, abbiamo concesso tanto e fatto tanti regali a loro, come il primo gol. Siamo state poco attente, non abbiamo accorciato sulle seconde palle. Insomma, quello che avevamo preparato non è stato fatto. L'aggressività dell'Atalanta? Ce lo aspettavamo, avevamo preparato la partita su quello. Non siamo riuscite a mettere in pratica le situazioni preparate in allenamento. Non vorrei che le ragazze pensino di essere già arrivate, quindi questa sconfitta ci serve per farci un bagno di umiltà e per non sottovalutare più gli avversari. La sfida di mercoledì contro il Milan? Dobbiamo recuperare le forze il più velocemente possibile per quanto sia possibile, poi andremo a Milano e cercheremo di fare una partita molto attenta".