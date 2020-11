Roma-Fiorentina, il doppio ex Pizarro non è convinto: "Perplesso dalle proprietà straniere"

Alle ore 18 scendono in campo Roma e Fiorentina, e il doppio ex David Pizarro ha parlato della sfida al Messaggero: "Si tratta di due squadre a cui ho lasciato un pezzo di cuore. Questo che vediamo ora, però, non è calcio: il valore vero è il pubblico e purtroppo viviamo una situazione anomala. Manca la passione della gente".

Com'è stato il suo legame con Firenze?

"Poco dopo il mio arrivo in viola è mancata mia sorella e la piazza, senza conoscermi neanche troppo bene, mi è stata vicina in maniera spontanea. Mi trattavano come fossi lì da una vita".

Cosa ne pensa delle proprietà straniere?

"Vanno e vengono, ora ci sono ora non ci sono, delegano. Io onestamente rimango perplesso, sono stato nell'Udinese dei Pozzo, nella Roma di Sensi, poi a Firenze con i Della Valle...".