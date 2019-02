© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questi i convocati della Roma per la sfida di domani col Bologna, in programma all'Olimpico alle ore 20:30: presenti in lista Stephan El Shaarawy e Diego Perotti. Ancora out Cengiz Ünder, così come Schick e Karsdorp. Convocato anche l'attaccante della Primavera Zan Celar.

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Dzeko, Kluivert, Celar, El Shaarawy.