Roma, il preparatore atletico: "La sosta dà benefici. Attenti agli infortuni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicandro Vizoco, preparatore atletico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Per noi la preparazione cambia poco in questo momento, siamo tutti concentrati alla Virtus Entella, giocare lunedì ci dà la possibilità di migliorare ancora. Come gestire i richiami atletici? Con gradualità, pur con una sola settimana di stop si perde qualcosa e si deve cercare di riprendere il ritmo ed evitare rischi dovuti alla pausa. Traumi muscolari? Si cerca di monitorarli e per farlo centelliniamo i carichi di lavoro. Benefici e svantaggi dopo la sosta? Ci sono solo benefici perché il calendario della Roma è molto fitto, quindi è indispensabile avere una pausa. Gli svantaggi sono dovuti a una perdita di ritmo, che poi viene ripresa non appena si scenderà in campo”.