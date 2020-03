Roma, insulti a Juan Jesus: "Ti venisse il Coronavirus". Lui risponde: "Hai mezzo cervello"

Un altro brutto episodio sui social per il difensore della Roma, Juan Jesus. Dopo le frasi razziste denunciate dal difensore brasiliano lo scorso ottobre, sulla chat privata di Instagram sono arrivati altri insulti: "Ti deve prendere il Coronavirus", il messaggio arrivato al difensore che alla fine ha pubblicato l’intera chat. “In tempo come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose?“, il commento di Jesus sulle storie Instagram.