Roma, ipotesi ritiro prima della ripresa del campionato e dell'Europa League

La prossima settimana si saprà quando il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, potrà riprendere gli allenamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, la data a cui tutti stanno aspirando è il 20 aprile con il campionato che dovrebbe ricominciare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. La Roma è fra le squadre favorevoli a terminare la stagione e il tecnico portoghese, per quanto riguarda la ripresa degli allenamenti, ha intenzione di fare un lavoro sulla velocità e sulla brillantezza dei giocatori. Nei prossimi giorni verrà stilato il nuovo programma di allenamento ed è probabile che la squadra vada in ritiro, come all’inizio di ogni stagione. L'obiettivo è quello di isolare i giocatori e limitarne i possibili contagi. La meta potrebbe essere Trigoria o un’altra località fuori come la Sardegna o l'Umbria.