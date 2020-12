Roma, Kumbulla in visita allo Spallanzani: "Gesto di vicinanza verso chi sta salvando delle vite"

vedi letture

Bella iniziativa della Roma. Nella giornata di oggi, riportano i canali social del club giallorosso, Marash Kumbulla ha fatto visita all’ospedale Spallanzani per portare un messaggio di vicinanza e ringraziamento alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale per l’importante opera di contrasto al Covid-19. "Per me essere qui è importante. Diamo una mano a delle persone che stanno facendo di tutto e di più per salvare delle vite. Abbiamo avuto tutti un anno difficile - ha detto il difensore - però ci sono state persone che hanno lavorato molto di più di quanto avrebbero dovuto fare. Lavorano 12-14 ore al giorno e siamo qua per dare una mano, per fare un gesto verso i collaboratori, i medici, gli infermieri".