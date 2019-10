Roma, l'ex Balbo incorona Zaniolo: "Può diventare un campione"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Abel Balbo, ex attaccante della Roma con cui ha vinto anche il terzo scudetto e una Supercoppa, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo parlando anche di Edin Dzeko. "E' un giocatore completo perché non finalizza soltanto, fa giocare la squadra, tiene la palla e fa le triangolazioni quando serve. Ha visione di gioco, ha un'ottima tecnica individuale, ha l'ultimo passaggio. E' un giocatore completo ed è un centravanti da 10 punti".

Su Zaniolo. "Penso, come tutte le persone che lo hanno visto giocare dal vivo, che Nicolò abbia tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio campione. Può dare tantissime soddisfazioni sia alla Roma che alla nazionale italiana. Ha una struttura fisica, una tecnica e un modo di giocare che possono renderlo veramente un giocatore importante sotto tutti gli aspetti".