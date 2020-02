vedi letture

Roma, l'ex Scarchilli avvisa: "Occhio al Gent: segnano tanto e giocano bene"

L'ex giocatore, ora voce di Roma Radio, Alessio Scarchilli, ha parlato del Gent all'AS Roma Match Program. "In Belgio ho giocato sei mesi, sono andato a Mons a gennaio, una piccola cittadina a 40 chilometri da Bruxelles. Mi hanno cercato sin da settembre, ma io presi tempo e mi trasferii solo a metà stagione. Avevo deciso di smettere, ero in scadenza di contratto dal Torino e mi erano saltate due possibilità, una di rimanere in Italia in A all’Empoli, oppure andare in Inghilterra al Bolton Wanderers. Così alla fine ho accettato e mi sono trasferito in Belgio”.

Sul Gent. "Sono secondi in classifica dopo il Bruges, in un campionato di livello diverso rispetto a quello italiano. È una squadra di qualità, in un ottimo momento di forma che ha superato come prima un girone impegnativo di Europa League”.

Sulle individualità. “Hanno buone individualità in un contesto di gioco ben organizzato. Fanno tanti gol e per questo bisogna fare attenzione in fase difensiva per poi attaccarli. Sarà la Roma a fare la partita cercando di imporre il proprio gioco. Entrambe le squadre ragioneranno sulla sfida dell’Olimpico ma senza dimenticare che la gara si decide su 180 minuti, dove peseranno molto le reti fatte e subite”.