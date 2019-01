Roma, Manolas ed El Shaarawy in gruppo. De Rossi ancora out

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver superato in scioltezza il primo impegno del 2019 (battuta la Virtus Entella per 4-0), torna ad allenarsi al Fulvio Bernardini la Roma per cominciare la preparazione alla sfida di sabato pomeriggio contro il Torino. Dopo aver svolto il riscaldamento iniziale in palestra, la squadra è stata divisa in due: scarico in palestra per chi ha giocato dall'inizio ieri, lavoro sul campo per il resto del gruppo con partite a tema e partitella finale a metà campo. Assenti Juan Jesus e Florenzi, il primo costretto al riposo dopo la lesione al menisco interno del ginocchio destro rimediata in Coppa Italia, il vice-capitano giallorosso invece è ancora ai box per influenza. Terapie per Mirante e Perotti, lavoro individuale per Nzonzi e Daniele De Rossi. Da segnalare il rientro in gruppo di Manolas ed El Shaarawy. A riportarlo è VoceGiallorossa.it.