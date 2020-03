Roma, Pellegrini prosegue il programma di recupero. Smalling a parte

Allenamento a Trigoria per la Roma di Paulo Fonseca, in attesa di capire quando giocherà la prossima gara in base recuperi della ventiseiesima giornata. Nella mattinata di oggi la squadra ha svolto in campo lavoro atletico e parte tecnica seguiti da focus tattico. Veretout, Smalling e Peres hanno svolto un lavoro individuale programmato, mentre Pellegrini, Pastore, Zappacosta e Zaniolo hanno proseguito il proprio percorso di recupero.